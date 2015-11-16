В 1 сезоне 12 серии сериала «О, моя Венера» скандал начинает утихать и отношения пары снова налаживаются. После собрания Ён Хо становится директором компании «Гахон», а Чжу Ын пытается убедить мать боксёра Чжу Сана встретиться с сыном.
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