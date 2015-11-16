В 1 сезоне 8 серии сериала «О, моя Венера» адвокат чувствует себя обманутой, когда узнаёт о бизнесе Ён Хо. Чжу Ын решает отправиться в родной город, чтобы помочь семье с открытием кафе, а У Шик пытается выяснить настоящую личность тренера Джона.
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