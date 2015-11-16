В 1 сезоне 16 серии сериала «О, моя Венера» перед встречей с председателем Ли девушка представляет в голове самые ужасные варианты исхода событий. После неловкого обеда Чжу Ын рассказывает Ён Хо об условиях благословения от его бабушки.
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