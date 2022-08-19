Меню
Меня зовут Эрл
Новости о сериале «Меня зовут Эрл»
Новости о сериале «Меня зовут Эрл»
Вся информация о сериале
Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «Игре престолов» до нового сериала Marvel
Все внимание зрителей в ближайшие недели будет приковано к «Дому дракона». Стриминги-конкуренты, конечно, учитывают крупную премьеру HBO и предлагают в перерыве между кровавыми интригами немного расслабиться и посмеяться — над семейными узами, суперспособностями и любовными заморочками.
19 августа 2022 12:00
Стал похож на брутального дровосека: как сейчас выглядит Мехмед из «Великолепного века» — весь гарем бы пал к его ногам (фото)
Лысый мальчик и его «ложки нет»: почему эта реплика оказалась важнее всех перестрелок Нео в «Матрице»
Этот свежий сериал-триллер моментально стал №1 на Netflix, но зрители уже нашли у него важный недостаток
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
Блокадник стал легендой всего СССР: скоро в прокат выходит долгожданная спортивная драма — запишите дату премьеры
«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен
Прилучный и фавелы не спасут: 5 сезон «Мажора» обязан ответить на 3 важнейших вопроса, иначе — пиши пропало
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь
В списке даже Штирлиц: 10 актеров, отказавшихся играть в «Москва слезам не верит» — сможете угадать хотя бы 5? (фото)
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде
