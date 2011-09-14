Во 2 сезоне 35 серии сериала «Великолепный век» Сулейман выясняет, что послужило причиной плачевного состояния Валиде. В гареме тем временем происходит маленький переворот. Мустафа вступает в новую высокую должность. Гюльшах хочет помочь.
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