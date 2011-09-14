Во 2 сезоне 29 серии сериала «Великолепный век» Эфсун докладывает Махидреван о замыслах Хюррем. Та понимает, что получила все карты в свои руки. Сулейман находится в поисках предателя. Ибрагим готов расправиться с бунтующими Теки.
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