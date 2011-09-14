Во 2 сезоне 14 серии сериала «Великолепный век» Хюррем терпит постыдную неудачу, а Сулейман ищет свою новую наложницу. Валиде очень зла. Тем временем Фридриху удается украсть корону Венгрии. Теперь правителем становится эрцгерцог Фердинанд.
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