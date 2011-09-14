Во 2 сезоне 9 серии сериала «Великолепный век» Валиде хочет проучить Хюррем и приглашает на праздник принцессу Изабеллу. Но она навлекает на девушку большую опасность. В Константинополе появляется иранский гость, который провоцирует новый бунт.
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Авторизация по e-mail