Во 2 сезоне 20 серии сериала «Великолепный век» героиня сохраняет себя целой и невредимой благодаря сообразительности и везению. Правитель в поисках того, кто может быть причастен к покушению на Ибрагима. Он ищет среди самых приближенных.
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