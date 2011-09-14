Во 2 сезоне 24 серии сериала «Великолепный век» героиня спешно отправляется в дом к Хатидже после неприятного инцидента. Сам правитель упорно хочет устроить открытое сражение с Карлом, но тот не сдается. Валиде делает крупные перестановки в гареме.
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