Во 2 сезоне 15 серии сериала «Великолепный век» Сулейман вместе со своим войском уезжает в Вену. Хюррем впадает в депрессию из-за смерти питомца. Бали-бей находит причастных к трагедии. Махидреван тайком передает Валиде записки Луки.
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