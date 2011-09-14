Во 2 сезоне 23 серии сериала «Великолепный век» Валиде полностью погружена в свои интриги и не ожидает вмешательства Айбиге. Сулейман глубоко возмущен выходками Карла. В итоге он отправляется в очередной военный поход, но теперь с новой стратегией.
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