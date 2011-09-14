Во 2 сезоне 22 серии сериала «Великолепный век» шурин докладывает полководцу о новых постах в его правительстве. Валиде пользуется отлучкой главного, чтобы вдоволь отыграться на его фаворитке. Задача у нее глобальная: избавиться от Хюррем навеки.
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