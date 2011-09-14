Во 2 сезоне 30 серии сериала «Великолепный век» все обитатели дворца переживают за здоровье Мустафы. Хюррем решает воспользоваться услугами провидицы. В это же время ко двору приезжают послы Фердинанда, которые хотят заключить мир с Султаном.
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