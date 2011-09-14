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Киноафиша Сериалы Великолепный век Сезоны Сезон 2 Серия 30

Великолепный век 2011 - 2014 30 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Великолепный век»
Серия 1
Сезон 2 / Серия 1 14 сентября 2011
Серия 2
Сезон 2 / Серия 2 21 сентября 2011
Серия 3
Сезон 2 / Серия 3 28 сентября 2011
Серия 4
Сезон 2 / Серия 4 5 октября 2011
Серия 5
Сезон 2 / Серия 5 12 октября 2011
Серия 6
Сезон 2 / Серия 6 19 октября 2011
Серия 7
Сезон 2 / Серия 7 26 октября 2011
Серия 8
Сезон 2 / Серия 8 2 ноября 2011
Серия 9
Сезон 2 / Серия 9 9 ноября 2011
Серия 10
Сезон 2 / Серия 10 16 ноября 2011
Серия 11
Сезон 2 / Серия 11 23 ноября 2011
Серия 12
Сезон 2 / Серия 12 30 ноября 2011
Серия 13
Сезон 2 / Серия 13 7 декабря 2011
Серия 14
Сезон 2 / Серия 14 14 декабря 2011
Серия 15
Сезон 2 / Серия 15 21 декабря 2011
Серия 16
Сезон 2 / Серия 16 28 декабря 2011
Серия 17
Сезон 2 / Серия 17 4 января 2012
Серия 18
Сезон 2 / Серия 18 11 января 2012
Серия 19
Сезон 2 / Серия 19 18 января 2012
Серия 20
Сезон 2 / Серия 20 25 января 2012
Серия 21
Сезон 2 / Серия 21 1 февраля 2012
Серия 22
Сезон 2 / Серия 22 8 февраля 2012
Серия 23
Сезон 2 / Серия 23 15 февраля 2012
Серия 24
Сезон 2 / Серия 24 22 февраля 2012
Серия 25
Сезон 2 / Серия 25 29 февраля 2012
Серия 26
Сезон 2 / Серия 26 7 марта 2012
Серия 27
Сезон 2 / Серия 27 14 марта 2012
Серия 28
Сезон 2 / Серия 28 21 марта 2012
Серия 29
Сезон 2 / Серия 29 28 марта 2012
Серия 30
Сезон 2 / Серия 30 4 апреля 2012
Серия 31
Сезон 2 / Серия 31 11 апреля 2012
Серия 32
Сезон 2 / Серия 32 18 апреля 2012
Серия 33
Сезон 2 / Серия 33 25 апреля 2012
Серия 34
Сезон 2 / Серия 34 2 мая 2012
Серия 35
Сезон 2 / Серия 35 9 мая 2012
Серия 36
Сезон 2 / Серия 36 16 мая 2012
Серия 37
Сезон 2 / Серия 37 23 мая 2012
Серия 38
Сезон 2 / Серия 38 30 мая 2012
Серия 39
Сезон 2 / Серия 39 6 июня 2012
О чем cерия

Во 2 сезоне 30 серии сериала «Великолепный век» все обитатели дворца переживают за здоровье Мустафы. Хюррем решает воспользоваться услугами провидицы. В это же время ко двору приезжают послы Фердинанда, которые хотят заключить мир с Султаном.

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