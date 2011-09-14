Во 2 сезоне 5 серии сериала «Великолепный век» испанская сторона узнает о похищении Изабеллы. В Константинополь направляется ее жених. Сулейман встречает новорожденного племянника. Сама Изабелла предпринимает безуспешные попытки выйти на свободу.
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