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Постер к сериалу Властелины вселенной: Откровения
Постер к сериалу Властелины вселенной: Откровения
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Властелины вселенной: Откровения
Властелины вселенной: Откровения (2021 - …) Masters of the Universe: Revelation 12+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 5 часов 50 минут
О чем сериал

«Властелины вселенной: Откровения» – анимационный сериал от стримингового сервиса Netflix. Он является продолжением популярного в свое время «Хи-Мена и Властелинов Вселенной» – многосерийного проекта, выходившего в 1980-е годы. Герои продолжения – все те же защитники замка Серого Черепа: Хи-мен, Орко, Боевой кот и другие. Им снова придется противостоять коварному Скелетору, жаждущему мирового господства, которого он сможет добиться, лишь захватив замок. Однако его приспешники-недотепы регулярно нарушают его планы.

Властелины вселенной: Откровения - трейлер второй части первого сезона
Властелины вселенной: Откровения
трейлер второй части первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джастин Лонг
Джастин Лонг
Сара Мишель Геллар
Сара Мишель Геллар
Лина Хиди
Лина Хиди
Марк Хэмилл
Марк Хэмилл
Лиам Каннингэм
Лиам Каннингэм
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Властелины вселенной: Откровения - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 5 эпизодов
 
Part 2
2021, 9 эпизодов
 
Новости о сериале
Герои Этернии сражаются с силами зла в трейлере второй части мультсериала «Властелины вселенной: Откровение»
Герои Этернии сражаются с силами зла в трейлере второй части мультсериала «Властелины вселенной: Откровение»
Герои мерча и магии: Обзор первой части мультсериала «Властелины вселенной: Откровение»
Герои мерча и магии: Обзор первой части мультсериала «Властелины вселенной: Откровение»
Слушать саундтрек сериала Властелины вселенной: Откровения
Кадры из сериала
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