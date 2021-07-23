«Властелины вселенной: Откровения» – анимационный сериал от стримингового сервиса Netflix. Он является продолжением популярного в свое время «Хи-Мена и Властелинов Вселенной» – многосерийного проекта, выходившего в 1980-е годы. Герои продолжения – все те же защитники замка Серого Черепа: Хи-мен, Орко, Боевой кот и другие. Им снова придется противостоять коварному Скелетору, жаждущему мирового господства, которого он сможет добиться, лишь захватив замок. Однако его приспешники-недотепы регулярно нарушают его планы.