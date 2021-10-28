Меню
Герои Этернии сражаются с силами зла в трейлере второй части мультсериала «Властелины вселенной: Откровение»
Герои Этернии сражаются с силами зла в трейлере второй части мультсериала «Властелины вселенной: Откровение» Принц Адам воскреснет для эпической битвы с армией Скелетора.
28 октября 2021 14:45
Герои мерча и магии: Обзор первой части мультсериала «Властелины вселенной: Откровение»
Герои мерча и магии: Обзор первой части мультсериала «Властелины вселенной: Откровение» Классическая анимация «Хи-Мен и Властелины Вселенной» из 80-х годов прошлого века обрела реинкарнацию-продолжение благодаря всемогущей корпорации Netflix — антагонисту мировых кинофестивалей и амбассадору главных франшиз современности. Мы снова отправляемся в живописный мир планеты Этернии, оказываясь в центре противостояния королевской семьи, защищающей пресловутый Серый Замок, и сил зла родом из Змеиной горы — демоном Скелетором и его приспешниками.
21 июля 2021 19:00
