Герои мерча и магии: Обзор первой части мультсериала «Властелины вселенной: Откровение»Классическая анимация «Хи-Мен и Властелины Вселенной» из 80-х годов прошлого века обрела реинкарнацию-продолжение благодаря всемогущей корпорации Netflix — антагонисту мировых кинофестивалей и амбассадору главных франшиз современности. Мы снова отправляемся в живописный мир планеты Этернии, оказываясь в центре противостояния королевской семьи, защищающей пресловутый Серый Замок, и сил зла родом из Змеиной горы — демоном Скелетором и его приспешниками.