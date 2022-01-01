В центре событий российского комедийного сериала «Марта» – жительница Москвы Марта. Она живет так же, как другие москвички: присматривает за домашними животными, ухаживает за дедушкой, оплачивает счета и покупает с собой кофе перед занятиями. Вот только Марте всего 8 лет. Девочка живет вместе с дедом, который плохо контролирует себя. Чтобы ее не отправили в интернат, Марта вынуждена скрывать эти обстоятельства. Однажды из провинции приезжает родственник, который имеет виды на их московскую квартиру...