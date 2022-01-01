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Киноафиша Сериалы Марта
Марта (2021 - …) Марта
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал СТС
О чем сериал

В центре событий российского комедийного сериала «Марта» – жительница Москвы Марта. Она живет так же, как другие москвички: присматривает за домашними животными, ухаживает за дедушкой, оплачивает счета и покупает с собой кофе перед занятиями. Вот только Марте всего 8 лет. Девочка живет вместе с дедом, который плохо контролирует себя. Чтобы ее не отправили в интернат, Марта вынуждена скрывать эти обстоятельства. Однажды из провинции приезжает родственник, который имеет виды на их московскую квартиру...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Голубков
Александр Голубков
Кристина Асмус
Кристина Асмус
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов
Сергей Епишев
Сергей Епишев
Виталия Корниенко
Виталия Корниенко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Марта - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
Кадры из сериала
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