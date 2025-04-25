Меню
Четвертый сезон «Любовь. Смерть. Роботы» получил трейлер и дату релиза
Четвертый сезон «Любовь. Смерть. Роботы» получил трейлер и дату релиза Кровавые драки, дилдо с глазами, взрывной рок-концерт, котики и многое другое.
25 апреля 2025 12:45
Антология «Любовь. Смерть. Роботы» продлена на четвертый сезон
Антология «Любовь. Смерть. Роботы» продлена на четвертый сезон Новый сезон, вероятно, выйдет уже в следующем году.
15 августа 2022 12:42
«Любовь, смерть и роботы»: рейтинг 10 лучших серий за все три сезона
«Любовь, смерть и роботы»: рейтинг 10 лучших серий за все три сезона Собрали десять выдающихся эпизодов анимационного альманаха, спродюсированного Дэвидом Финчером и Тимом Миллером.
26 мая 2022 16:06
Netflix представил трейлер третьего сезона анимационной антологии «Любовь. Смерть. Роботы»
Netflix представил трейлер третьего сезона анимационной антологии «Любовь. Смерть. Роботы» Один из эпизодов поставил Дэвид Финчер.
11 мая 2022 13:32
Посмотри в метро: 10 сериалов Netflix с очень короткими эпизодами
Посмотри в метро: 10 сериалов Netflix с очень короткими эпизодами В последние годы авторы многих проектов превращают каждую серию чуть ли не в полнометражный фильм. А создателям этих сериалов достаточно 15 минут, чтобы рассказать историю.
2 июня 2021 15:57
«Любовь, смерть и роботы»: обзор второго сезона антологии Дэвида Финчера и Тима Миллера
«Любовь, смерть и роботы»: обзор второго сезона антологии Дэвида Финчера и Тима Миллера Фантастические миры упущенных возможностей.
14 мая 2021 17:09
Лихие девяностые и легендарный квест: 6 сериалов, чьи новые сезоны появятся в мае
Лихие девяностые и легендарный квест: 6 сериалов, чьи новые сезоны появятся в мае Главная премьера – это, конечно же, 2 сезон «Мир! Дружба! Жвачка!», но пока ТНТ держит в тайне точную дату, расскажем о еще нескольких важных возвращениях сериалов с новыми сезонами.
3 мая 2021 14:55
10 фильмов и сериалов на Netflix в стиле «Чёрного зеркала»
10 фильмов и сериалов на Netflix в стиле «Чёрного зеркала» Тем, кто скучает по знаменитому проекту Чарли Брукера, понравятся эти фильмы и сериалы, рассказывающие об ужасах будущего и том, как высокие технологии влияют на общество.
5 февраля 2021 18:57
