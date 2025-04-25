Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Любовь. Смерть. Роботы
Новости
Новости о сериале «Любовь. Смерть. Роботы»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Любовь. Смерть. Роботы»
Вся информация о сериале
Четвертый сезон «Любовь. Смерть. Роботы» получил трейлер и дату релиза
Кровавые драки, дилдо с глазами, взрывной рок-концерт, котики и многое другое.
Написать
25 апреля 2025 12:45
Антология «Любовь. Смерть. Роботы» продлена на четвертый сезон
Новый сезон, вероятно, выйдет уже в следующем году.
Написать
15 августа 2022 12:42
«Любовь, смерть и роботы»: рейтинг 10 лучших серий за все три сезона
Собрали десять выдающихся эпизодов анимационного альманаха, спродюсированного Дэвидом Финчером и Тимом Миллером.
Написать
26 мая 2022 16:06
Netflix представил трейлер третьего сезона анимационной антологии «Любовь. Смерть. Роботы»
Один из эпизодов поставил Дэвид Финчер.
Написать
11 мая 2022 13:32
Посмотри в метро: 10 сериалов Netflix с очень короткими эпизодами
В последние годы авторы многих проектов превращают каждую серию чуть ли не в полнометражный фильм. А создателям этих сериалов достаточно 15 минут, чтобы рассказать историю.
Написать
2 июня 2021 15:57
«Любовь, смерть и роботы»: обзор второго сезона антологии Дэвида Финчера и Тима Миллера
Фантастические миры упущенных возможностей.
Написать
14 мая 2021 17:09
Лихие девяностые и легендарный квест: 6 сериалов, чьи новые сезоны появятся в мае
Главная премьера – это, конечно же, 2 сезон «Мир! Дружба! Жвачка!», но пока ТНТ держит в тайне точную дату, расскажем о еще нескольких важных возвращениях сериалов с новыми сезонами.
Написать
3 мая 2021 14:55
10 фильмов и сериалов на Netflix в стиле «Чёрного зеркала»
Тем, кто скучает по знаменитому проекту Чарли Брукера, понравятся эти фильмы и сериалы, рассказывающие об ужасах будущего и том, как высокие технологии влияют на общество.
Написать
5 февраля 2021 18:57
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667