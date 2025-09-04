Меню
Японский ответ «Любовь, смерть и роботы»: автор «Человека-бензопилы» выпускает аниме-антологию — 8 безумных историй скоро выйдут на Amazon
Не из-под крыла студии MAPPA, а значит увидит свет быстро.
Написать
4 сентября 2025 07:58
Всего 2 проходных серии: 4 сезон «Любовь. Смерть. Роботы» удался на славу — Netflix не шокировал, но приятно удивил
Финчер и компания продолжают эксперименты с формой и содержанием.
1 комментарий
18 мая 2025 11:50
Продолжение хита Netflix «Любовь, смерть и роботы» уже на носу: и лишь у 7 серий из прошлых сезонов IMDb-рейтинг 8.1+
Премьера сиквела запланирована на 15 мая.
Написать
20 апреля 2025 14:44
«Любовь, смерть и роботы» по-китайски: этот уникальный мультсериал круче хита Netflix как минимум в одном
Главное достоинство тайтла особенно актуально для россиян, единственный минус — озвучки пока нет.
1 комментарий
2 марта 2025 16:11
Мультфильм 6-летней давности идеально дополняет «Интерстеллар»: идеи Нолана со щепоткой ужасов Лавкрафта
Единственный минус — длится мульт лишь несколько минут.
Написать
11 февраля 2025 12:48
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
