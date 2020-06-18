Меню
Теряя Элис 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Теряя Элис
Киноафиша Сериалы Теряя Элис Сезоны Сезон 1

Losing Alice 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 июня 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Теряя Элис»

В 1 сезоне сериала «Теряя Элис» действие разворачивается вокруг женщины, которая переживает типичный кризис среднего возраста. Ситуация ухудшается, когда она становится мамой новорожденной девочки. Элис полностью погружается в депрессию, теряя интерес к собственному творчеству и семейной жизни. Волею случая настроение главной героини меняется после встречи с молодой и активной сценаристкой по имени Софи. Именно Софи помогает женщине вновь обрести себя. В сердце Элис пробуждаются эмоции, которая она не чувствовала много лет. Ей снова хочется любить и творить, но главное — жить и дышать полной грудью.

Список серий сериала Теряя Элис График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 июня 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
25 июня 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 июля 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 июля 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
16 июля 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
23 июля 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
30 июля 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
6 августа 2020
