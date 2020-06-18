В 1 сезоне сериала «Теряя Элис» действие разворачивается вокруг женщины, которая переживает типичный кризис среднего возраста. Ситуация ухудшается, когда она становится мамой новорожденной девочки. Элис полностью погружается в депрессию, теряя интерес к собственному творчеству и семейной жизни. Волею случая настроение главной героини меняется после встречи с молодой и активной сценаристкой по имени Софи. Именно Софи помогает женщине вновь обрести себя. В сердце Элис пробуждаются эмоции, которая она не чувствовала много лет. Ей снова хочется любить и творить, но главное — жить и дышать полной грудью.