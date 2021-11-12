Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Уховёртка"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Лихи Корновски
Лихи Корновски
Lihi Kornowski
О персоне
Фильмография
Новости
Лихи Корновски
Lihi Kornowski
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
24 ноября 1992
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Кфар-Сава, Израиль
Биография Лихи Корновски
Развернуть
Фильмография Лихи Корновски
Преступления будущего
фантастика, драма
2022, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Звезда «Декстера» Дженнифер Карпентер исполнит главную роль в триллер-сериале под названием Ballistic
Она сыграет секретного агента, которой предстоит вступить в схватку с собственным разумом.
Написать
12 ноября 2021 13:24
Все новости
Related video
Этого актера СССР боготворила вся страна, но его жизнь закончилась в психбольнице
Эти 4 знака зодиака получат много денег в августе: начнется полоса везения
Успел и поскорбеть, и себя похвалить: вот что Разин ляпнул про Шатунова
Нагиев сделал горькое признание о Фриске: не смог сдержать слов
Плохая примета: Наталье Орейро пришлось лечь в гроб ради нового сериала
«Дикое общество»: взбешенная Бабкина набросилась на россиян
«Личные счеты»: беснующуюся Шукшину вывели на чистую воду
Быстрый тест: Что скрывает от вас ваше подсознание?
Легенда «Аншлага» пожаловалась на копеечную пенсию: вот сколько она получает
Лысый и толстый: богатого жениха Роуз из «Титаника» сегодня не узнать
Раскрыто, на какие деньги живет уехавший в Израиль Макаревич
Вот почему Киркоров бросил Лорак: все дело в деньгах