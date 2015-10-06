Во 2 сезоне 5 серии сериала «Я — зомби» обнаружено тело тренера по баскетболу, который при жизни подрабатывал охранником в спортивном зале. Лив и Клайв начинают расследование, тогда как их друг Мейджор временно устраивается на должность убитого.
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