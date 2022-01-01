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Киноафиша Сериалы Я — зомби Сезоны
Я — зомби (2015 - 2019), список сезонов iZombie 16+
Год выпуска 2015
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал The CW
Список сезонов сериала «Я — зомби»
Я — зомби - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 13 эпизодов
 
Я — зомби - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 19 эпизодов
 
Я — зомби - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 13 эпизодов
 
Я — зомби - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2018, 13 эпизодов
 
Я — зомби - Сезон 5 Сезон 5
2019, 13 эпизодов
 
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