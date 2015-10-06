Во 2 сезоне 3 серии сериала «Я — зомби» героиня ест мозги влиятельной женщины, сброшенной с балкона своего роскошного дома. Расследование затрудняется тем фактом, что Мейджор не смог устоять перед искушением и поцеловал дочь мужа убитой.
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