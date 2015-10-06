Во 2 сезоне 18 серии сериала «Я — зомби» происходит арест Мейджора, а затем в доме подозреваемого осуществляется обыск. Лив необходимо срочно найти для друга мозги, пока он не совершил нападение на одного из соседей по камере.
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