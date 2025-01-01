Когда одна серия длится 3 минуты, можно посмотреть весь сезон за вечер: 5 трендовых мини-драм в формате шортс

Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей

Не только Marvel и DC: 4 неочевидных проекта, которые тоже сняты по комиксам — об этом знают единицы

Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали

Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть

32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами

«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)

38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова

Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают

Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга