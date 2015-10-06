Во 2 сезоне 4 серии сериала «Я — зомби» на тарелке у Лив оказываются мозги талантливой исполнительницы в жанре кантри. Кроме того, агент ФБР, взявшийся за расследование дела об исчезновении людей, начинает в чем-то подозревать Клайва.
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