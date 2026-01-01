Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Невеста!» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Я — зомби Места съёмок

Места и даты съемок сериала Я — зомби

Основные места съемок сериала Я — зомби

  • Ванкувер, Британская Колумбия, Канада

Где снимали известные сцены

Студия
Офис 210, 555 авеню Бруксбанк, корп. 10, Северный Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Город съёмок
Мейпл-Ридж, Британская Колумбия, Канада
🧡
👏
🥺
🤔
🥱

Даты съемок сериала Я — зомби

  • 20 июля 2016 - 15 марта 2017
  • 7 августа 2018 - 21 января 2019
Остался 1 эпизод и сериал «Встать на ноги» с Куценко подходит к развязке: когда выйдет финальная 8 серия и где его снимали
Привыкли к Колесникову-Брагину из «Первого отдела»? В фильме «Роднина» он совсем другой — сыграл фигуриста, да еще какого
«Невский» померкнет, а ведь режиссер один: всего 4 серии, а под впечатлением до сих пор
Пока Фродо спасал мир, стал пенсионером: узнали настоящий возраст хоббитов из «Властелина колец» — среди них есть даже подросток
Тест пройдут одни знатоки: угадайте что пропало в 5 кадрах культового фильма Быкова (сложность 7 из 10)
«Получит “Оскар” за режиссуру»: в России пересняли культовый «Мортал Комбат» – в ремейке куча звезд и рейтинг 8.5+
«Пир для глаз»: так Кодзима описал китайскую «Миссию невыполнима» с Джеки Чаном
Лучший криминальный сериал HBO хотят запретить показывать в России: все из-за пары славян в кадре
Высоцкий в СССР был звездой №1: почему в «Место встречи» Конкин получал сильно больше барда
Не «Лепила», а «Ляпила»: этот сюжетный «косяк» в новом детективе с Панфиловым «позорит российских силовиков»
Черные? Белые? А может цветные: какими должны быть фильмы СССР — реставрационный тест
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше