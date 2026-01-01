Оповещения от Киноафиши
Сериалы
Я — зомби
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Я — зомби
Основные места съемок сериала Я — зомби
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Где снимали известные сцены
Студия
Офис 210, 555 авеню Бруксбанк, корп. 10, Северный Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Город съёмок
Мейпл-Ридж, Британская Колумбия, Канада
Даты съемок сериала Я — зомби
20 июля 2016 - 15 марта 2017
7 августа 2018 - 21 января 2019
