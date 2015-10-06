Во 2 сезоне 2 серии сериала «Я — зомби» на вечеринке братства происходит жуткое убийство, которое шокирует всех участников мероприятия. Лив и Клайв берутся за расследование, тогда как Мейджор и Рави проводят необычный эксперимент.
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