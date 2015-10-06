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Киноафиша Сериалы Я — зомби Сезоны Сезон 2 Серия 2

Я — зомби 2015 - 2019 2 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Я — зомби»
Старая и ворчливая Лив
Сезон 2 / Серия 1 6 октября 2015
Зомби Бро
Сезон 2 / Серия 2 13 октября 2015
Настоящая мертвая домохозяйка Сиэтла
Сезон 2 / Серия 3 20 октября 2015
И у девочек-ковбоев бывает чёрная полоса
Сезон 2 / Серия 4 27 октября 2015
Любовь и баскетбол
Сезон 2 / Серия 5 3 ноября 2015
Максимальная ставка
Сезон 2 / Серия 6 10 ноября 2015
Абра-кадавр
Сезон 2 / Серия 7 17 ноября 2015
Преследователь
Сезон 2 / Серия 8 1 декабря 2015
Кейптаун
Сезон 2 / Серия 9 8 декабря 2015
Не верю
Сезон 2 / Серия 10 12 января 2016
50 оттенков серого вещества
Сезон 2 / Серия 11 2 февраля 2016
Самострелом себя стрели
Сезон 2 / Серия 12 9 февраля 2016
Наглая ложь
Сезон 2 / Серия 13 16 февраля 2016
Вечное сияние кофеинового мозга
Сезон 2 / Серия 14 23 февраля 2016
Он ослепил меня... наукой
Сезон 2 / Серия 15 22 марта 2016
Насыпь немного сахара, зомби
Сезон 2 / Серия 16 29 марта 2016
Раздумия на тему какой Лив была
Сезон 2 / Серия 17 5 апреля 2016
Мёртвое биение
Сезон 2 / Серия 18 12 апреля 2016
Армия слюноотделения
Сезон 2 / Серия 19 12 апреля 2016
О чем cерия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Я — зомби» на вечеринке братства происходит жуткое убийство, которое шокирует всех участников мероприятия. Лив и Клайв берутся за расследование, тогда как Мейджор и Рави проводят необычный эксперимент.

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