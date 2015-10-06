Во 2 сезоне 13 серии сериала «Я — зомби» напарники берутся за расследование дела, связанного со смертью Кори Карпа, при жизни завоевавшего статус неисправимого лгуна. Употребив его мозги, Лив начинает врать окружающим по любому поводу.
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