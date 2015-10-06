Во 2 сезоне 1 серии сериала «Я — зомби» проходит три месяца. Теперь Блейн владеет собственным моргом, что позволяет ему снабжать мертвецов города необходимой пищей. Между тем Лив ссорится с родными из-за отказа сдавать кровь нуждающемуся брату.
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