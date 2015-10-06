Во 2 сезоне 16 серии сериала «Я — зомби» Рита обращается в мертвеца, тогда как Блейн, напротив, вновь становится человеком. Тем временем Лив расследует дело, связанное с загадочным убийством привлекательной танцовщицы из ночного клуба.
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