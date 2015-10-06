Во 2 сезоне 10 серии сериала «Я — зомби» доктор Рави делает неожиданное заключение. Оказывается, что уже совсем скоро Блейн и Мейджор вновь обратятся в зомби. Тем временем Лив и Клайв берутся за дело об убийстве звездного актера.
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