Во 2 сезоне 14 серии сериала «Я — зомби» Оливия ест мозги оптимистичной сотрудницы местной кофейни, в то время как Рами изобретает новую сыворотку, призванную победить вирус зомбизма. Кроме того, Дрейк оказывается не тем, за кого себя выдавал.