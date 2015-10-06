Во 2 сезоне 14 серии сериала «Я — зомби» Оливия ест мозги оптимистичной сотрудницы местной кофейни, в то время как Рами изобретает новую сыворотку, призванную победить вирус зомбизма. Кроме того, Дрейк оказывается не тем, за кого себя выдавал.
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