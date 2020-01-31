В 1 сезоне 5 серии сериала «Итэвон Класс» происходит неожиданная встреча Чо И Сэо, Чо Сын Квона и Чан Гын Су в ночном клубе. Команда хочет возобновить работу «ДэнБам», но сперва в нем нужно кое-что изменить и дополнить. Пак Сэ Рои берется за дело.
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