В 1 сезоне 14 серии сериала «Итэвон Класс» ребята разрабатывают новую стратегию борьбы с «Чжанггой». Пак Сэ Рои чувствует, что ему предстоит решающее сражение. Чо И Сэо заботится о нем и в результате слишком сильно перегружает себя работой.
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