В 1 сезоне 7 серии сериала «Итэвон Класс» Пак Сэ Рои делает интересное деловое предложение Кан Мин Чжуну. Также парень делится своими планами с Чо И Сэо и рассказывает ей свою историю. В это время в «ДэнБам» приходит неожиданный незваный гость.
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