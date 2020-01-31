В 1 сезоне 12 серии сериала «Итэвон Класс» команда сталкивается с очередным кризисом. Но поиски вариантов приводят Пак Сэ Рои и Чо И Сэо к новому потенциальному инвестору. Тем временем Хен И готовится к завершающему раунду соревнований.
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