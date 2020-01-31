В 1 сезоне 2 серии сериала «Итэвон Класс» главный герой отбывает тюремное заключение. Находясь за решеткой, он продумывает отчаянный план действий на будущее. О Су А в это время получает щедрое предложение, от которого сложно отказаться.
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