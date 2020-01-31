В 1 сезоне 4 серии сериала «Итэвон Класс» Пак Сэ Рои вовремя приходит на подмогу Чо И Сэо, когда она попадает в ночные неприятности. В это время Чо Сын Квон возвращается к своим прежним привычкам, но очень скоро начинает раскаиваться в этом.
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