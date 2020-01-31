В 1 сезоне 13 серии сериала «Итэвон Класс» Пак Сэ Рои и его команда преодолевают очередное серьезное препятствие. В результате им удается поднять свой проект «ДэнБам» на более высокий уровень. Гын Су приближается к достижению своей цели.
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