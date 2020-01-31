В 1 сезоне 15 серии сериала «Итэвон Класс» Сын Квон наносит визит своему прежнему начальнику, когда разыскивает И Сэо. В это время Дэ Хи получает тревожное предупреждение от Су А. Кроме того, ему звонит Гын Вон. Соперник решает действовать.
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