В 1 сезоне 11 серии сериала «Итэвон Класс» Ма Хэн И делает громкое телевизионное заявление. Благодаря этому внезапному пиару ресторан «ДэнБам» получает новую возможность для развития. В то же время Чан Гын Су достигает того, чего давно добивался.
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