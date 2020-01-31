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Киноафиша Сериалы Итэвон Класс Сезоны Сезон 1 Серия 16

Итэвон Класс 2020 16 серия 1 сезон

6.6 Оцените
10 голосов
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 31 января 2020
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 1 февраля 2020
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 7 февраля 2020
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 8 февраля 2020
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 14 февраля 2020
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 15 февраля 2020
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 21 февраля 2020
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 22 февраля 2020
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 28 февраля 2020
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 29 февраля 2020
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 6 марта 2020
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 7 марта 2020
Серия 13
Сезон 1 / Серия 13 13 марта 2020
Серия 14
Сезон 1 / Серия 14 14 марта 2020
Серия 15
Сезон 1 / Серия 15 20 марта 2020
Серия 16
Сезон 1 / Серия 16 21 марта 2020
О чем серия

В 1 сезоне 16 серии сериала «Итэвон Класс» И Сэо хочет положить всему конец и сбегает от Гын Вон. Дэ Хи пытается спасти свое разрушающееся наследие. Он приходит прямиком в «ДэнБам» для разговора. Финал состязания за ресторанный рынок города близок.

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