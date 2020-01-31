В 1 сезоне 16 серии сериала «Итэвон Класс» И Сэо хочет положить всему конец и сбегает от Гын Вон. Дэ Хи пытается спасти свое разрушающееся наследие. Он приходит прямиком в «ДэнБам» для разговора. Финал состязания за ресторанный рынок города близок.
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