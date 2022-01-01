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Постер к сериалу Итэвон Класс
Киноафиша Сериалы Итэвон Класс Сезоны
Итэвон Класс (2020 - 2020), список сезонов Itaewon Class 18+
Год выпуска 2020
Страна Корея
Эпизод длится 1 час 20 минут
Телеканал jTBC
Стрим-сервис Netflix
Список сезонов сериала «Итэвон Класс»
Итэвон Класс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 16 эпизодов
 
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