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Сериалы про бизнес, деньги и успех: от корпоративных интриг до стартапов и криминальных империй

Бизнес — это не просто сделки и отчёты. Это истории о власти, амбициях, риске и драме, которая порой захватывает сильнее любого триллера. В этой подборке мы собрали лучшие сериалы про бизнес, деньги и успех — от мировых хитов до российских премьер.

Здесь вы найдёте финансовые драмы вроде «Наследников» и «Миллиардов», культовые криминальные саги «Острые козырьки» и «Нарко», комедии о стартапах «Силиконовая долина» и «Медведь», а также байопики о легендарных предпринимателях и документальные проекты о громких бизнес-скандалах. Отдельно представлены российские сериалы — от ситкома «ИП Пирогова» до драм «Золотое дно» и «Чужие деньги».

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Виноград
Виноград
комедия 2025, Россия
5.0
Чужие деньги
Чужие деньги
криминал, драма 2025, Россия
6.0
Хейвенпорт
Хейвенпорт
драма 2025, США
6.0
Мужчина в полный рост
Мужчина в полный рост
драма, мини-сериал 2024, США
6.0
Золотое дно
Золотое дно
драма 2024, Россия
7.0
Лососевый остров
Лососевый остров
драма, комедия 2024, Норвегия
0.0
Модный дом
Модный дом
драма 2024, Франция
6.0
Отель «Кокаин»
Отель «Кокаин»
криминал, триллер 2023, США
6.0
Не сработало
Не сработало
драма, биография, мини-сериал 2022, США
7.0
На взводе: Битва за Uber
На взводе: Битва за Uber
драма, биография 2022, США
7.0
Против гигантов
Против гигантов
драма, музыка, мини-сериал 2022, Швеция
7.0
Брэнсон
Брэнсон
документальный, биография, мини-сериал 2022, США
6.0
Медведь
Медведь
драма, комедия 2022, США
8.0
В ритме жизни
В ритме жизни
драма, комедия 2021, США
7.0
Под виноградной лозой
Под виноградной лозой
драма, комедия, мелодрама 2021, Новая Зеландия
7.0
Итэвон Класс
Итэвон Класс
драма, мелодрама, дорама 2020, Южная Корея
8.0
Индустрия
Индустрия
драма 2020, Великобритания/США
7.0
МакМиллионы
МакМиллионы
криминал, документальный, мини-сериал 2020, США
6.0
ИП Пирогова
ИП Пирогова
драма, комедия 2019, Россия
6.0
Утреннее шоу
Утреннее шоу
драма 2019, США
8.0
Миллионер из Балашихи
Миллионер из Балашихи
комедия 2019, Россия
6.0
Наследники
Наследники
драма, семейный 2018, США
7.0
Винил
Винил
драма, музыка 2016, США
7.0
Миллиарды
Миллиарды
драма, криминал 2016, США
7.0
Стартап
Стартап
драма, криминал, триллер 2016, США
7.0
Крыша мира
Крыша мира
комедия 2016, Россия
5.0
Харли и братья Дэвидсон
Харли и братья Дэвидсон
драма, исторический, мини-сериал 2016, США
7.0
Нарко
Нарко
драма, боевик, криминал 2015, США
8.0
Силиконовая долина
Силиконовая долина
комедия 2014, США
8.0
Остановись и гори
Остановись и гори
драма 2014, США
7.0
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Лучшие сериалы про бизнес: выбирайте по теме

В подборке представлены сериалы, которые так или иначе связаны с темой бизнеса, денег и успеха. Чтобы вам было проще ориентироваться, мы разделили их по жанрам.

Криминальные бизнес-драмы

Здесь бизнес строится на грани закона.

  • «Острые козырьки» — стильная сага о преступном клане Шелби, превратившем незаконные ставки в легальную империю.
  • «Нарко» — хроника взлёта и падения Пабло Эскобара, где наркобизнес становится самым прибыльным предприятием в истории.
  • «Прослушка» — культовый сериал о наркоторговле, портовой экономике и городской власти.
  • Российские «Золотое дно» и «Чужие деньги» исследуют теневые стороны бизнеса.

Финансовые и корпоративные драмы

Для тех, кто хочет погрузиться в мир больших денег и корпоративных интриг.

  • «Наследники» — блестящая драма о борьбе за медиа-империю, один из лучших сериалов последних лет.
  • «Миллиарды» — противостояние хедж-фонда и прокурора, где деньги решают всё.
  • «Индустрия» показывает изнанку лондонского Сити глазами молодых финансистов.
  • «Безумцы» — эталонный сериал о рекламном бизнесе 60-х, а «Утреннее шоу» раскрывает жестокие законы телевизионной индустрии.
  • «Мистер Селфридж» рассказывает историю создателя легендарного универмага.
  • «Винил» погружает в музыкальный бизнес 1970-х.

Стартапы, IT и инновации

Истории о том, как идеи меняют мир.

  • «Силиконовая долина» — лучшая комедия о IT-стартапах, которая точно отражает абсурд и гениальность индустрии.
  • «Стартап» — драма о криптовалютном проекте, который выходит из-под контроля.
  • «Остановись и гори» — недооценённый шедевр о зарождении компьютерной эры в 80-х.
  • «На взводе: Битва за Uber» — драма о взлёте и падении основателя сервиса такси.
  • «Против гигантов» и «Не сработало» рассказывают о том, как даже громкие идеи могут обернуться провалом.

Комедии о бизнесе и работе

Юмор — тоже часть бизнеса.

  • «Медведь» — напряжённая и смешная драма о ресторанном бизнесе, которая стала феноменом последних лет.
  • «В Филадельфии всегда солнечно» — культовая чёрная комедия о владельцах захудалого бара.
  • Российский «ИП Пирогова» — популярная комедия о малом бизнесе.
  • «Мужчина в полный рост» добавляет элементы чёрного юмора в историю о предпринимателе.

Российские бизнес-драмы и комедии

Отдельный блок для тех, кто интересуется отечественным бизнес-контекстом.

  • «Виноград» показывают бизнес в нестоличных городах: виноделие и портовую экономику.
  • «Миллионер из Балашихи», «Под виноградной лозой» и «Крыша мира» предлагают свежие взгляды на предпринимательство в современной России.

Байопики и документальные проекты

Реальные истории, которые легли в основу легендарных брендов и скандалов.

  • «Брэнсон» — байопик основателя Virgin, авантюриста и миллиардера.
  • «МакМиллионы» — документальный сериал о мошенничестве в рекламной игре McDonald's.
  • «Харли и братья Дэвидсон» рассказывает о создании культового мотоцикла.
  • «Книжный магазин Блэка» — драма о семейном бизнесе, который стал культурным центром.

Последнее обновление подборки - 26.03.2026

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