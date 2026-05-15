Бизнес — это не просто сделки и отчёты. Это истории о власти, амбициях, риске и драме, которая порой захватывает сильнее любого триллера. В этой подборке мы собрали лучшие сериалы про бизнес, деньги и успех — от мировых хитов до российских премьер.

Здесь вы найдёте финансовые драмы вроде «Наследников» и «Миллиардов», культовые криминальные саги «Острые козырьки» и «Нарко», комедии о стартапах «Силиконовая долина» и «Медведь», а также байопики о легендарных предпринимателях и документальные проекты о громких бизнес-скандалах. Отдельно представлены российские сериалы — от ситкома «ИП Пирогова» до драм «Золотое дно» и «Чужие деньги».