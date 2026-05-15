Лучшие сериалы про бизнес: выбирайте по теме
В подборке представлены сериалы, которые так или иначе связаны с темой бизнеса, денег и успеха. Чтобы вам было проще ориентироваться, мы разделили их по жанрам.
Криминальные бизнес-драмы
Здесь бизнес строится на грани закона.
- «Острые козырьки» — стильная сага о преступном клане Шелби, превратившем незаконные ставки в легальную империю.
- «Нарко» — хроника взлёта и падения Пабло Эскобара, где наркобизнес становится самым прибыльным предприятием в истории.
- «Прослушка» — культовый сериал о наркоторговле, портовой экономике и городской власти.
- Российские «Золотое дно» и «Чужие деньги» исследуют теневые стороны бизнеса.
Финансовые и корпоративные драмы
Для тех, кто хочет погрузиться в мир больших денег и корпоративных интриг.
- «Наследники» — блестящая драма о борьбе за медиа-империю, один из лучших сериалов последних лет.
- «Миллиарды» — противостояние хедж-фонда и прокурора, где деньги решают всё.
- «Индустрия» показывает изнанку лондонского Сити глазами молодых финансистов.
- «Безумцы» — эталонный сериал о рекламном бизнесе 60-х, а «Утреннее шоу» раскрывает жестокие законы телевизионной индустрии.
- «Мистер Селфридж» рассказывает историю создателя легендарного универмага.
- «Винил» погружает в музыкальный бизнес 1970-х.
Стартапы, IT и инновации
Истории о том, как идеи меняют мир.
- «Силиконовая долина» — лучшая комедия о IT-стартапах, которая точно отражает абсурд и гениальность индустрии.
- «Стартап» — драма о криптовалютном проекте, который выходит из-под контроля.
- «Остановись и гори» — недооценённый шедевр о зарождении компьютерной эры в 80-х.
- «На взводе: Битва за Uber» — драма о взлёте и падении основателя сервиса такси.
- «Против гигантов» и «Не сработало» рассказывают о том, как даже громкие идеи могут обернуться провалом.
Комедии о бизнесе и работе
Юмор — тоже часть бизнеса.
- «Медведь» — напряжённая и смешная драма о ресторанном бизнесе, которая стала феноменом последних лет.
- «В Филадельфии всегда солнечно» — культовая чёрная комедия о владельцах захудалого бара.
- Российский «ИП Пирогова» — популярная комедия о малом бизнесе.
- «Мужчина в полный рост» добавляет элементы чёрного юмора в историю о предпринимателе.
Российские бизнес-драмы и комедии
Отдельный блок для тех, кто интересуется отечественным бизнес-контекстом.
- «Виноград» показывают бизнес в нестоличных городах: виноделие и портовую экономику.
- «Миллионер из Балашихи», «Под виноградной лозой» и «Крыша мира» предлагают свежие взгляды на предпринимательство в современной России.
Байопики и документальные проекты
Реальные истории, которые легли в основу легендарных брендов и скандалов.
- «Брэнсон» — байопик основателя Virgin, авантюриста и миллиардера.
- «МакМиллионы» — документальный сериал о мошенничестве в рекламной игре McDonald's.
- «Харли и братья Дэвидсон» рассказывает о создании культового мотоцикла.
- «Книжный магазин Блэка» — драма о семейном бизнесе, который стал культурным центром.
Последнее обновление подборки - 26.03.2026