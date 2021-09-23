Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Галина Безрук
Галина Безрук
О персоне
Фильмография
Статьи
Галина Безрук
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 мая 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Краматорск, СССР (Украина)
Рост
168 см
Биография Галины Безрук
Развернуть
Статьи о персоне
«Нет сил молчать»: звезда сериала «Слуга народа» сбежала от мужа-абьюзера
Актриса призналась, что не смогла сохранить семью, хотя очень старалась.
Написать
23 сентября 2021 09:08
«Всепоглощающее лицемерие»: подписчики узнали «разлучницу» семьи Безрук
Знаменитость рассказала подробности разрыва с супругом.
Написать
22 сентября 2021 10:41
Все статьи
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне