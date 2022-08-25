Меню
«ИП Пирогова»: интересные факты о создании сериала
Сериал подходит к концу, в связи с чем рассказываем о секретах его съемок.
Написать
25 августа 2022 16:23
Сериал «ИП Пирогова»: кто сыграл главные роли в «сладкой» российской комедии
Мы изучили каст нового сериала о стремлении к сладкой жизни.
Написать
16 августа 2022 17:04
Что смотрят кинозвезды: актриса Кристина Кучеренко делится списком любимых фильмов и сериалов
Сегодня в онлайн-кинотеатре START начинается финальный сезон сериала «ИП Пирогова». По случаю скорого прощания с полюбившимся ситкомом Киноафиша выведала кинорекомендации у Кристины Кучеренко, героиня которой появится в грядущих эпизодах.
Написать
7 июня 2022 12:00
