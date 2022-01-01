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Телеканал Супер

О телеканале

Супер — российский развлекательный телеканал, входящий в группу «Газпром-медиа». Первый эфир состоялся 1 января 2018 года. Своей основной аудиторией считает молодые семьи с детьми. Программная сетка состоит из комедийных сериалов, произведенных компанией Yellow, Black and White и зарубежными студиями, а также кино и мультфильмов. Входит в базовую подписку основных провайдеров.

Руководство канала решило снимать контент своими силами, чтобы показывать только оригинальные передачи. Благодаря такому решению появились телесериалы «Вне игры», «Фитнес», спин-офф «Кухни» — «Гранд».

Сериалы
ИП Пирогова
ИП Пирогова
драма, комедия 2019, Россия
0.0
Короче
Короче
комедия 2019, Россия
7.0
Гранд
Гранд
комедия 2018, Россия
7.0
Фитнес
Фитнес
драма, комедия, спорт 2018, Россия
5.0
Родители
Родители
комедия 2015, Россия
0.0
Все сериалы
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