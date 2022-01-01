Телеканал Супер

Супер — российский развлекательный телеканал, входящий в группу «Газпром-медиа». Первый эфир состоялся 1 января 2018 года. Своей основной аудиторией считает молодые семьи с детьми. Программная сетка состоит из комедийных сериалов, произведенных компанией Yellow, Black and White и зарубежными студиями, а также кино и мультфильмов. Входит в базовую подписку основных провайдеров.
Руководство канала решило снимать контент своими силами, чтобы показывать только оригинальные передачи. Благодаря такому решению появились телесериалы «Вне игры», «Фитнес», спин-офф «Кухни» — «Гранд».